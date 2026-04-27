La Rioja destaca su producción literaria en Buenos Aires y prepara una Feria del Libro

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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires fue el escenario elegido para que la provincia de La Rioja llevara a cabo su Acto Oficial, donde se presentaron nuevas producciones editoriales y se anunció la realización de una nueva edición de la Feria del Libro de La Rioja. Este evento, organizado por la Secretaría de Culturas, reunió a diversas autoridades y referentes del sector cultural.

Durante el acto, se dieron a conocer obras que representan la identidad y la memoria literaria riojana. Se destacó "Te Cuento la Chaya", que surge de un concurso literario, y "El dolor es un intersticio en el cuerpo", editado por Plano Editorial. También se presentó "El Chacho, el más humano de los caudillos" del autor Víctor Robledo, que aborda la figura de Ángel Vicente Peñaloza.

Se anunció que la próxima edición de la Feria del Libro de La Rioja llevará el lema “Memoria, Cultura y Resistencia”, enfatizando la importancia de fortalecer la producción cultural y el acceso a la lectura. La participación de la provincia en la feria se complementa con su presencia en el stand regional Norte Cultura, que promueve la circulación de libros de autores locales.