La Rioja implementa digitalización de concursos judiciales para mayor transparencia

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La firma de convenios de cooperación por parte del Consejo de la Magistratura de La Rioja, liderado por el Dr. Claudio Nicolás Saúl, se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al Dr. Luis Duacastella Arbizu, representante de FOFECMA. Este acuerdo representa un avance significativo en la modernización del sistema judicial riojano, orientándose hacia una justicia más eficiente y accesible.

Entre las innovaciones, se contempla la implementación de una plataforma digital que optimizará los concursos de acceso a la magistratura, facilitando la gestión de antecedentes de los postulantes. Este desarrollo no solo busca mejorar la transparencia del proceso, sino también fomentar el intercambio de buenas prácticas entre las jurisdicciones involucradas.

El convenio refleja el compromiso de La Rioja con un servicio de justicia más ágil y cercano a la ciudadanía, alineándose con las tendencias de modernización a nivel nacional e internacional. Esta iniciativa forma parte de una serie de esfuerzos del gobierno provincial para optimizar el servicio público, reconociendo la necesidad de adaptarse a un contexto donde la rapidez y eficiencia son esenciales.

Con estas acciones, La Rioja avanza hacia un sistema judicial que no solo atienda las demandas actuales, sino que también esté preparado para enfrentar los desafíos futuros, reafirmando su compromiso con el desarrollo de una justicia al servicio del pueblo.