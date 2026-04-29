Miércoles, 29 de Abril 2026
La Rioja refuerza su compromiso con la ciencia en medio de recortes federales
La Rioja

La Rioja refuerza su compromiso con la ciencia en medio de recortes federales

Representantes de universidades y organismos de investigación se reunieron en la UNLaR para abordar la crisis en instituciones clave como el INTI y el INTA, destacando la urgencia de fortalecer la capacidad científica local ante recortes y despidos.

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Representantes de diversas instituciones científicas se reunieron en la Universidad Nacional de La Rioja con el objetivo de discutir la crítica situación que enfrentan organismos nacionales clave. El encuentro, liderado por el secretario de Ciencia y Tecnología, Hugo Vera, y la rectora de la UNLaR, Natalia Albarez Gómez, subrayó la importancia de fortalecer las capacidades tecnológicas y de innovación en la provincia.

Durante la jornada, se abordaron preocupaciones respecto a organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que están experimentando recortes presupuestarios y reestructuraciones. En particular, los trabajadores del INTI en La Rioja manifestaron su alarma ante posibles despidos masivos que podrían comprometer la calidad de los servicios técnicos ofrecidos.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional está atravesando una reconfiguración institucional que incluye despidos y cambios en funciones críticas. Las autoridades instaron a adoptar medidas proactivas para salvaguardar el sistema científico y tecnológico, esencial para el desarrollo tanto provincial como nacional, advirtiendo que los ajustes estatales afectan no solo a los trabajadores, sino también a la capacidad de innovación del país.

Etiquetas: la rioja unlar ciencia y tecnología INTI INTA gobierno nacional
TL;DR

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