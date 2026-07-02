La Rioja se posiciona como ejemplo de transparencia fiscal en el informe nacional.

La Rioja se destaca en transparencia fiscal, siendo reconocida entre las provincias mejor calificadas del país. Este logro resalta el compromiso gubernamental con la gestión responsable de recursos y el acceso a la información pública.

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La provincia de La Rioja ha sido reconocida por su alto nivel de transparencia fiscal, según un informe que destaca su compromiso con el acceso a la información pública. El secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera, afirmó que este reconocimiento valida el trabajo de la administración provincial en la gestión de recursos del Estado.

Herrera subrayó que La Rioja es una de las provincias más organizadas en la publicación de información fiscal, asegurando que los datos están disponibles para que todos los ciudadanos puedan consultarlos. "Los números están puestos a disposición de la sociedad", declaró, enfatizando la importancia de la transparencia en la gestión pública.

El informe fue elaborado por un instituto que evalúa la transparencia de los gobiernos provinciales, posicionando a La Rioja entre las mejor calificadas del país. Este resultado, según Herrera, desmiente las críticas que se han realizado desde el Gobierno nacional sobre la provincia, mostrando con evidencia objetiva el nivel de organización en la gestión provincial.

Finalmente, Herrera destacó que este avance en transparencia no solo refuerza la confianza de los ciudadanos, sino que también establece bases sólidas para una gestión pública más eficiente y centrada en el bienestar de la comunidad.