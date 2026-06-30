Martes, 30 de Junio 2026
La Rioja

La Rioja se prepara para el Segundo Congreso Nacional de IA y Educación en octubre

La Rioja acogerá en octubre el Segundo Congreso Nacional y Provincial de Inteligencia Artificial y Educación, que reunirá a expertos y docentes de diversas instituciones. Este evento busca abordar los retos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación, destacando la colaboración entre universidades y el sistema educativo provincial.

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En octubre, La Rioja albergará el Segundo Congreso Nacional y Provincial de Inteligencia Artificial y Educación, un evento que reunirá a expertos, docentes e investigadores de diversas instituciones de Argentina y países vecinos. Este congreso busca promover el diálogo sobre los retos y oportunidades que la inteligencia artificial presenta en el ámbito educativo.

Durante la presentación, el ministro de Educación, Ariel Martínez, subrayó la importancia de integrar estas tecnologías en el sistema educativo provincial, destacando que se trata de una política estratégica. La provincia ya implementa iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial en los niveles Inicial, Primario y Secundario, en colaboración con docentes y universidades locales.

El vicerrector de la Universidad Nacional de La Rioja, Luis Oviedo, enfatizó el compromiso de la universidad en este proceso, mencionando que se están llevando a cabo diplomados en inteligencia artificial en asociación con universidades de España. Por su parte, la rectora de la Universidad Blas Pascal, Marcela Ortega, resaltó la necesidad de fortalecer la formación continua de los docentes en este ámbito, tras el éxito de la primera edición del congreso.

Etiquetas: la rioja congreso nacional de inteligencia artificial educación unlar tecnología educativa capacitación docente
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