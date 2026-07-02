La Rioja se prepara para un invierno severo con temperaturas extremas y nevadas posibles

Las temperaturas en La Rioja sufrirán un notable descenso en los próximos días, según el meteorólogo Sergio Morán. Se anticipan mínimas que oscilarán entre los 0 °C y 2 °C, con probabilidades de caer por debajo de cero en algunas áreas.
Además de las bajas temperaturas, se prevén lloviznas y lluvias aisladas, y en el sector oeste de la provincia podrían ocurrir nevadas. Morán destacó que este fenómeno se debe a una masa de aire polar y seco que se desplaza desde el sur, causando también heladas en otras provincias del centro del país.
Ante estas condiciones climáticas, se aconseja a la población extremar cuidados, como abrigarse adecuadamente y usar los sistemas de calefacción con precaución para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.