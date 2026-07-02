Jueves, 2 de Julio 2026
La Rioja

La Rioja se prepara para un invierno severo con temperaturas extremas y nevadas posibles

Una masa de aire polar afectará a La Rioja con mínimas de 0 °C a 2 °C, y nevadas en el oeste. Se recomienda abrigarse y cuidar el uso de calefacción.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
La Rioja se prepara para un invierno severo con temperaturas extremas y nevadas posibles
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Las temperaturas en La Rioja sufrirán un notable descenso en los próximos días, según el meteorólogo Sergio Morán. Se anticipan mínimas que oscilarán entre los 0 °C y 2 °C, con probabilidades de caer por debajo de cero en algunas áreas.

Además de las bajas temperaturas, se prevén lloviznas y lluvias aisladas, y en el sector oeste de la provincia podrían ocurrir nevadas. Morán destacó que este fenómeno se debe a una masa de aire polar y seco que se desplaza desde el sur, causando también heladas en otras provincias del centro del país.

Ante estas condiciones climáticas, se aconseja a la población extremar cuidados, como abrigarse adecuadamente y usar los sistemas de calefacción con precaución para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Etiquetas: la rioja clima descenso de temperaturas frío polar lluvias nevadas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4626 articles →

Artículos relacionados

La Rioja se posiciona como ejemplo de transparencia fiscal en el informe nacional.

Consejos del Consejo de Ingeniería para prevenir riesgos sísmicos en La Rioja

La Rioja se prepara para el Segundo Congreso Nacional de IA y Educación en octubre

El receso invernal se confirma para La Rioja: estudiantes pueden planificar sus vacaciones

La Administración Pública de La Rioja se prepara para un receso invernal en julio

La Rioja se prepara para una semana de frío extremo y precipitaciones intensas

Crisis en el transporte: taxistas independientes piden soluciones urgentes en La Rioja

Mejoras en rutas de La Rioja: Vialidad Provincial avanza en conservación y transitabilidad

Imagen de Cristo llorando en Villa Unión genera profunda emoción en los fieles
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar