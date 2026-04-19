Domingo, 19 de Abril 2026
La UTN y el Gobernador Quintela delinean estrategias educativas con miras al futuro en La Rioja
La Rioja

La UTN y el Gobernador Quintela delinean estrategias educativas con miras al futuro en La Rioja

En el marco del 40° aniversario de la Facultad Regional La Rioja, se avanzó en una agenda conjunta con la UTN para potenciar la educación superior y la investigación. Este diálogo busca fortalecer la vinculación con el sector productivo local.

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El gobernador Ricardo Quintela se reunió en Casa de Gobierno con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para trabajar en conjunto en la mejora de la educación superior y la investigación. Entre los presentes se encontraban el rector nacional de la UTN, Rubén Soro, y el decano de la Facultad Regional La Rioja, José Nieto.

El encuentro tuvo lugar en el marco de los 40 años de la Facultad Regional La Rioja y se centró en los desafíos del sistema universitario argentino. José Nieto subrayó la importancia de la educación superior y su vinculación con el sector productivo como herramientas para influir en el desarrollo local. Asimismo, consideró la reunión un paso inicial esencial para establecer lazos con el equipo de gestión provincial.

También participaron el ministro de Trabajo, Federico Bazán, y el secretario de Ciencia y Tecnología, Hugo Vera. Se acordó avanzar en colaboraciones con la Facultad Regional Córdoba, buscando fortalecer las políticas públicas y el desarrollo productivo en la provincia.

Etiquetas: la rioja educación superior facultad regional gobierno provincial investigación vinculación productiva
TL;DR

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