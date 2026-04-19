La UTN y el Gobernador Quintela delinean estrategias educativas con miras al futuro en La Rioja

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El gobernador Ricardo Quintela se reunió en Casa de Gobierno con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para trabajar en conjunto en la mejora de la educación superior y la investigación. Entre los presentes se encontraban el rector nacional de la UTN, Rubén Soro, y el decano de la Facultad Regional La Rioja, José Nieto.

El encuentro tuvo lugar en el marco de los 40 años de la Facultad Regional La Rioja y se centró en los desafíos del sistema universitario argentino. José Nieto subrayó la importancia de la educación superior y su vinculación con el sector productivo como herramientas para influir en el desarrollo local. Asimismo, consideró la reunión un paso inicial esencial para establecer lazos con el equipo de gestión provincial.

También participaron el ministro de Trabajo, Federico Bazán, y el secretario de Ciencia y Tecnología, Hugo Vera. Se acordó avanzar en colaboraciones con la Facultad Regional Córdoba, buscando fortalecer las políticas públicas y el desarrollo productivo en la provincia.