La Virgen de Polco reunió a miles en Chamical con la presencia de Madera

La celebración de Nuestra Señora del Rosario de Polco en Chamical reunió a miles de fieles, destacando la fe y la unidad comunitaria. La festividad, reconocida como Interés Provincial, potencia el turismo religioso y promueve la cultura local.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El domingo pasado, la vicegobernadora Teresita Madera estuvo presente en Chamical durante las festividades en honor a Nuestra Señora del Rosario de Polco. Este evento congregó a numerosos fieles que participaron de la misa y la procesión, destacando la devoción y el sentido de comunidad. El obispo Dante Braida enfatizó la importancia de la fe y la unidad entre los asistentes, celebrando la tradición religiosa que representa esta festividad.

Junto a Madera, asistieron las legisladoras nacionales Gabriela Pedrali y Florencia López, así como autoridades locales, incluyendo a la diputada Carla Aliendro y el viceintendente Martin Godoy. La participación de estas figuras refleja el compromiso del gobierno provincial con la comunidad y su cultura.

Durante la celebración, la Cámara de Diputados de la Provincia otorgó la Declaración de Interés Provincial a la festividad, un reconocimiento que busca fortalecer la identidad cultural y potenciar el turismo religioso en la región. Esta celebración no solo es un evento religioso, sino también una ocasión para que la comunidad se reúna y comparta tradiciones y comidas típicas, reafirmando el sentido de pertenencia y solidaridad entre los vecinos.

La festividad de Nuestra Señora del Rosario de Polco es un reflejo del profundo arraigo de las tradiciones en la vida de los habitantes de Chamical, creando un espacio de reflexión y conexión con la fe que es fundamental en la cultura local.