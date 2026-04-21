Martes, 21 de Abril 2026
Las Talas mejora su infraestructura: calles acondicionadas en tiempo récord
La Rioja

Las Talas mejora su infraestructura: calles acondicionadas en tiempo récord

El Gobierno provincial ha mejorado las calles del barrio Las Talas en un plazo de dos semanas, con seis equipos de Rioja Vial. Esta intervención potenciará la movilidad y el desarrollo económico local.

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El Gobierno de la Provincia, a través de Rioja Vial, ha completado un proyecto de mejora en las calles del barrio Las Talas. Estas obras, realizadas en un plazo de dos semanas, incluyeron actividades de perfilado, nivelación, desagüe y apertura de calles, involucrando seis equipos de trabajo.

Este esfuerzo se enmarca en un plan integral que busca optimizar la circulación y la seguridad de los vecinos. La intervención no solo mejora la infraestructura, sino que también fomenta un sentido de comunidad entre los habitantes, quienes habían solicitado estas mejoras debido a las condiciones que dificultaban el tránsito.

Las acciones en Las Talas son parte de un compromiso más amplio del Gobierno provincial por atender las necesidades de los barrios de la capital y sus alrededores. Se espera que la mejora en la infraestructura vial tenga un impacto positivo en el desarrollo social y económico de la región.

Además, estas obras pueden aumentar la valoración del barrio, atrayendo a nuevos habitantes e inversores, lo que podría contribuir al crecimiento económico local en el futuro.

Etiquetas: la rioja barrio las talas obras públicas infraestructura gobierno provincial movilidad
TL;DR

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