Ley sobre celulares en escuelas: ¿Cómo impactará a los estudiantes riojanos?

La Legislatura de La Rioja debatirá una ley que regulará el uso de celulares en escuelas, buscando mejorar la concentración y el aprendizaje de los estudiantes. La normativa incluirá restricciones para niveles inicial y primario, y un enfoque pedagógico para el secundario, dependiendo del apoyo comunitario y familiar.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Legislatura Provincial de La Rioja se prepara para sancionar una nueva ley que regulará el uso de celulares y dispositivos móviles en los establecimientos educativos, abarcando tanto escuelas públicas como privadas desde el nivel inicial hasta el secundario. Esta medida busca mejorar la concentración de los estudiantes y mitigar el impacto negativo de las pantallas en su aprendizaje y salud.

El gobernador Ricardo Quintela expresó la importancia de cuidar a los niños y adolescentes, resaltando que el uso excesivo de tecnología durante el horario escolar afecta su atención y socialización. La legislación tendrá un enfoque adaptado a cada grupo etario, con restricciones estrictas en los niveles inicial y primario, mientras que en el secundario se permitirá el uso de dispositivos con fines educativos bajo la supervisión docente.

La iniciativa también destaca el papel fundamental de los docentes y las familias en el éxito de esta normativa, quienes deberán colaborar para fomentar un ambiente educativo más saludable y responsable en el uso de la tecnología.