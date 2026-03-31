Miércoles, 1 de Abril 2026
Los estatales provinciales siguen cobrando sus haberes esta semana en La Rioja
La Rioja

Los estatales provinciales siguen cobrando sus haberes esta semana en La Rioja

El Gobierno de La Rioja avanza con el pago de haberes a empleados estatales, priorizando a sectores vulnerables. Esta acción busca fomentar la estabilidad laboral y estimular el consumo local en un contexto económico desafiante.

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El pago de haberes a empleados estatales en La Rioja se está llevando a cabo en varias etapas, priorizando a los sectores más vulnerables y a aquellos que realizan funciones esenciales. Esta medida del Gobierno provincial busca garantizar la estabilidad económica de los trabajadores del sector público en un contexto complicado por la inflación y las fluctuaciones del mercado local.

El Gobernador ha resaltado la importancia de cumplir con los salarios como un acto de responsabilidad, afirmando que esta inversión no solo es fundamental para mantener la confianza de los empleados, sino que también puede impulsar el desarrollo económico local. Además, se espera que la continuidad en el pago de haberes fomente un clima social más seguro y estable.

Por su parte, los sindicatos estatales han expresado su apoyo a estas acciones, aunque destacan la necesidad de mantener un diálogo constante con el Gobierno para abordar otras demandas laborales. Según las autoridades, asegurar la puntualidad en los pagos contribuye a disminuir la incertidumbre y mejora las condiciones laborales de los trabajadores.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial pago de haberes estabilidad económica empleados públicos inflación
TL;DR

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