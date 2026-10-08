Jueves, 8 de Octubre 2026
La Rioja

Marcha por justicia en La Rioja: reclaman por Ilda Goyochea este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, a las 18:30, la comunidad se reunirá frente a la Catedral de La Rioja para exigir justicia por Ilda Goyochea. Se espera una amplia participación, donde los asistentes llevarán velas blancas como símbolo de paz y memoria. La movilización busca visibilizar la necesidad de investigar a fondo su fallecimiento y reafirmar el compromiso colectivo por la verdad.

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Marcha por justicia en La Rioja: reclaman por Ilda Goyochea este jueves 8 de octubre
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Este jueves 8 de octubre, a las 18:30, se llevará a cabo una manifestación pacífica frente a la Catedral de La Rioja. La convocatoria busca exigir a la Justicia que se profundice la investigación sobre el fallecimiento de Ilda Goyochea. Familiares y miembros de la comunidad se unirán bajo la consigna «Por la verdad, para que se siga investigando» para visibilizar su reclamo y asegurar que el expediente judicial avance hasta esclarecer las circunstancias de su muerte.

Los organizadores invitan a la sociedad a acompañar a la familia en este momento crucial. Se espera una amplia participación de ciudadanos, quienes consideran esencial que la Justicia actúe con rapidez y eficacia. Además, solicitan que los asistentes lleven una vela blanca, símbolo de paz y memoria, para recordar a Goyochea y reafirmar el compromiso de la comunidad por la verdad y la justicia.

La manifestación ha resonado en redes sociales y grupos comunitarios, generando un aumento en las expectativas de asistencia. Los familiares han expresado su agradecimiento por el apoyo recibido y la solidaridad en este delicado contexto. Este evento no solo busca justicia para Ilda, sino también resaltar la importancia de investigar con seriedad los casos de muertes dudosas en la sociedad.

Etiquetas: la rioja justicia manifestación Ilda Goyochea comunidad catedral
TL;DR

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