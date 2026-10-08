Marcha por justicia en La Rioja: reclaman por Ilda Goyochea este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, a las 18:30, la comunidad se reunirá frente a la Catedral de La Rioja para exigir justicia por Ilda Goyochea. Se espera una amplia participación, donde los asistentes llevarán velas blancas como símbolo de paz y memoria. La movilización busca visibilizar la necesidad de investigar a fondo su fallecimiento y reafirmar el compromiso colectivo por la verdad.

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Este jueves 8 de octubre, a las 18:30, se llevará a cabo una manifestación pacífica frente a la Catedral de La Rioja. La convocatoria busca exigir a la Justicia que se profundice la investigación sobre el fallecimiento de Ilda Goyochea. Familiares y miembros de la comunidad se unirán bajo la consigna «Por la verdad, para que se siga investigando» para visibilizar su reclamo y asegurar que el expediente judicial avance hasta esclarecer las circunstancias de su muerte.

Los organizadores invitan a la sociedad a acompañar a la familia en este momento crucial. Se espera una amplia participación de ciudadanos, quienes consideran esencial que la Justicia actúe con rapidez y eficacia. Además, solicitan que los asistentes lleven una vela blanca, símbolo de paz y memoria, para recordar a Goyochea y reafirmar el compromiso de la comunidad por la verdad y la justicia.

La manifestación ha resonado en redes sociales y grupos comunitarios, generando un aumento en las expectativas de asistencia. Los familiares han expresado su agradecimiento por el apoyo recibido y la solidaridad en este delicado contexto. Este evento no solo busca justicia para Ilda, sino también resaltar la importancia de investigar con seriedad los casos de muertes dudosas en la sociedad.