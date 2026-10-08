Marcha por justicia en La Rioja: reclaman por Ilda Goyochea este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, a las 18:30, se llevará a cabo una manifestación pacífica frente a la Catedral de La Rioja. La convocatoria busca exigir a la Justicia que se profundice la investigación sobre el fallecimiento de Ilda Goyochea. Familiares y miembros de la comunidad se unirán bajo la consigna «Por la verdad, para que se siga investigando» para visibilizar su reclamo y asegurar que el expediente judicial avance hasta esclarecer las circunstancias de su muerte.
Los organizadores invitan a la sociedad a acompañar a la familia en este momento crucial. Se espera una amplia participación de ciudadanos, quienes consideran esencial que la Justicia actúe con rapidez y eficacia. Además, solicitan que los asistentes lleven una vela blanca, símbolo de paz y memoria, para recordar a Goyochea y reafirmar el compromiso de la comunidad por la verdad y la justicia.
La manifestación ha resonado en redes sociales y grupos comunitarios, generando un aumento en las expectativas de asistencia. Los familiares han expresado su agradecimiento por el apoyo recibido y la solidaridad en este delicado contexto. Este evento no solo busca justicia para Ilda, sino también resaltar la importancia de investigar con seriedad los casos de muertes dudosas en la sociedad.