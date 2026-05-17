Domingo, 17 de Mayo 2026
Mejoras en conservación de caminos: impacto positivo en el transporte de La Rioja
La Rioja

Mejoras en conservación de caminos: impacto positivo en el transporte de La Rioja

La Vialidad Provincial realiza intensos trabajos de mantenimiento en rutas y caminos de Capital, Independencia y otros departamentos, mejorando la transitabilidad y seguridad vial. Las obras incluyen enripiado, limpieza de cunetas y reparación de badenes.

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Las labores de mantenimiento y recuperación vial en La Rioja están en curso, con énfasis en rutas y caminos estratégicos. La Vialidad Provincial ha llevado a cabo trabajos de enripiado, perfilado y limpieza de cunetas en varios departamentos, incluyendo Capital e Independencia.

En la Ruta Provincial Nº 25, se han realizado tareas de carga y distribución de materiales, así como mejoras en zonas como Bajo Hondo y La Ramadita. También se avanzó en la reparación de badenes en la ex Ruta Nacional Nº 38, afectada por las lluvias, y se ejecutaron trabajos de reconstrucción de banquinas.

Las cuadrillas también trabajaron en barrios de la Capital, mejorando accesos y calles internas. En el interior provincial, se destacaron intervenciones en el tramo Malanzán–Solca y mantenimiento en caminos rurales de Vichigasta. Además, se realizaron mejoras en la Ruta Provincial Nº 21, crucial para las Fiestas Patronales de la Virgen de Fátima.

La continuidad de estas acciones refleja una política sostenida de conservación vial, asegurando la presencia de equipos en rutas estratégicas y áreas productivas de la provincia.

Etiquetas: la rioja vialidad provincial mantenimiento vial obras públicas ruta provincial caminos rurales
TL;DR

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