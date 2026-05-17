Mejoras en conservación de caminos: impacto positivo en el transporte de La Rioja

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Las labores de mantenimiento y recuperación vial en La Rioja están en curso, con énfasis en rutas y caminos estratégicos. La Vialidad Provincial ha llevado a cabo trabajos de enripiado, perfilado y limpieza de cunetas en varios departamentos, incluyendo Capital e Independencia.

En la Ruta Provincial Nº 25, se han realizado tareas de carga y distribución de materiales, así como mejoras en zonas como Bajo Hondo y La Ramadita. También se avanzó en la reparación de badenes en la ex Ruta Nacional Nº 38, afectada por las lluvias, y se ejecutaron trabajos de reconstrucción de banquinas.

Las cuadrillas también trabajaron en barrios de la Capital, mejorando accesos y calles internas. En el interior provincial, se destacaron intervenciones en el tramo Malanzán–Solca y mantenimiento en caminos rurales de Vichigasta. Además, se realizaron mejoras en la Ruta Provincial Nº 21, crucial para las Fiestas Patronales de la Virgen de Fátima.

La continuidad de estas acciones refleja una política sostenida de conservación vial, asegurando la presencia de equipos en rutas estratégicas y áreas productivas de la provincia.