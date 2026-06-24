Jueves, 25 de Junio 2026
La Rioja

Mejoras en las veredas: el Colegio de Arquitectos presenta su propuesta para la ciudad.

El Colegio de Arquitectos de La Rioja alerta sobre el deterioro de las veredas en la capital, pidiendo a las autoridades acciones inmediatas para mejorar la seguridad peatonal. Se propone un plan de trabajo conjunto para abordar esta problemática que afecta la movilidad urbana y la calidad de vida en la comunidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 2 min de lectura
Mejoras en las veredas: el Colegio de Arquitectos presenta su propuesta para la ciudad.
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La situación de las veredas en la capital riojana ha sido calificada como “intransitable” por el presidente del Colegio de Arquitectos de La Rioja, Rodrigo Chau Gaete. Esta problemática se presenta con mayor intensidad en el centro de la ciudad, donde el deterioro y la falta de mantenimiento dificultan el tránsito peatonal, generando preocupación en la comunidad.

Chau Gaete instó a las autoridades y a los ciudadanos a trabajar en conjunto para mejorar la accesibilidad y la seguridad en estos espacios. Propuso la creación de una mesa de trabajo entre organismos públicos y profesionales del sector para implementar políticas integrales que aborden esta problemática. Además, enfatizó que, aunque el mantenimiento recae sobre los frentistas, las veredas son espacios públicos esenciales.

Como modelo a seguir, mencionó los trabajos en la calle Pelagio B. Luna y subrayó la importancia de utilizar materiales adecuados para el pavimento, recomendando pisos graníticos o calcáreos antideslizantes, y advirtiendo sobre la prohibición del uso de cerámicos por su peligrosidad, especialmente en condiciones de lluvia. Desde el colegio, se mostraron dispuestos a colaborar con el municipio para desarrollar un plan que asegure un entorno urbano accesible y seguro.

Etiquetas: la rioja colegio de arquitectos tránsito peatonal accesibilidad infraestructura urbana seguridad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4515 articles →

Artículos relacionados

Estudiantes de Chilecito cuentan con un nuevo laboratorio informático para su formación técnica

Estudiantes de Famatina rinden homenaje a la Bandera en emotiva ceremonia

Cae una rama sobre un auto en el centro de La Rioja, afortunadamente sin heridos

Contribuyentes de La Rioja tienen nueva opción para abonar impuestos en cuotas.

La planificación territorial de la UNLaR incluye mejoras para 18 departamentos de La Rioja

La Rifa Mi Promo 2026 comienza su recorrido por localidades de La Rioja este viernes

La jueza Nadia Luján plantea dudas sobre denuncias viales en La Rioja

Aumento en el horario de ingreso de agentes para facilitar la educación de sus hijos

Convocatoria para familias de hermanitas en La Rioja: oportunidades de apoyo y recursos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar