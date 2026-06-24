Mejoras en las veredas: el Colegio de Arquitectos presenta su propuesta para la ciudad.

El Colegio de Arquitectos de La Rioja alerta sobre el deterioro de las veredas en la capital, pidiendo a las autoridades acciones inmediatas para mejorar la seguridad peatonal. Se propone un plan de trabajo conjunto para abordar esta problemática que afecta la movilidad urbana y la calidad de vida en la comunidad.

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La situación de las veredas en la capital riojana ha sido calificada como “intransitable” por el presidente del Colegio de Arquitectos de La Rioja, Rodrigo Chau Gaete. Esta problemática se presenta con mayor intensidad en el centro de la ciudad, donde el deterioro y la falta de mantenimiento dificultan el tránsito peatonal, generando preocupación en la comunidad.

Chau Gaete instó a las autoridades y a los ciudadanos a trabajar en conjunto para mejorar la accesibilidad y la seguridad en estos espacios. Propuso la creación de una mesa de trabajo entre organismos públicos y profesionales del sector para implementar políticas integrales que aborden esta problemática. Además, enfatizó que, aunque el mantenimiento recae sobre los frentistas, las veredas son espacios públicos esenciales.

Como modelo a seguir, mencionó los trabajos en la calle Pelagio B. Luna y subrayó la importancia de utilizar materiales adecuados para el pavimento, recomendando pisos graníticos o calcáreos antideslizantes, y advirtiendo sobre la prohibición del uso de cerámicos por su peligrosidad, especialmente en condiciones de lluvia. Desde el colegio, se mostraron dispuestos a colaborar con el municipio para desarrollar un plan que asegure un entorno urbano accesible y seguro.