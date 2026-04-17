Mejoras viales en Las Talas: avance significativo en infraestructura este mes

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Las obras de acondicionamiento en el barrio Las Talas han comenzado, con el fin de mejorar la seguridad vial y la transitabilidad de la zona. Se están llevando a cabo en los sectores Este y Oeste, a cargo de seis equipos operativos, que trabajan con maquinaria pesada y camiones de gran porte.

A partir del 16 de abril y hasta el 17 de abril, los trabajos se concentrarán en el sector Oeste, donde dos equipos especializados realizarán tareas en las calles internas. La intervención incluye nivelación, compactación y la incorporación de material granular, lo que es esencial para optimizar las condiciones de circulación.

Se solicita la colaboración de los vecinos para facilitar el desarrollo de las obras. Se recomienda evitar estacionar vehículos en la vía pública y retirar materiales de construcción o restos de poda que puedan estar en las calles. Además, se insta a los padres a supervisar a los niños en las áreas de trabajo.

Estas intervenciones forman parte de un plan continuo del Gobierno de La Rioja para mejorar la infraestructura vial urbana, priorizando la seguridad de todos los usuarios. La participación activa de la comunidad es crucial para el éxito de estos proyectos, evidenciando la colaboración entre el Gobierno y los ciudadanos.