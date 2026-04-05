Néstor Alberto Pantaleo: un legado fotográfico que trasciende generaciones en La Rioja

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El fotógrafo Néstor Alberto Pantaleo, con 84 años de vida y 65 dedicados a la fotografía, se ha convertido en un referente en La Rioja, capturando la esencia de la provincia. Su carrera lo ha llevado a ser testigo de eventos sociales, políticos y culturales, tanto en la capital como en zonas rurales. Conocido por su bondad y humildad, ha recibido numerosas distinciones que reflejan su destreza técnica y calidez humana.

La Cámara de Diputados de La Rioja estableció el 19 de septiembre como el “Día del Fotógrafo Riojano” en honor al fallecimiento de Ramón Argentino Ávila. En este marco, Pantaleo compartió detalles sobre su vida y pasión por la fotografía, que comenzó a los 18 años tras descubrir una escuela de fotografía por correspondencia.

Su trayectoria inició en Rojas, dedicándose al retrato y reportaje gráfico, y se consolidó en La Rioja desde 1965, tras su primer trabajo turístico en el Parque Ischigualasto. Pantaleo ha expresado su interés por “el hombre y sus circunstancias” y la conexión con la gente y la naturaleza. A medida que la fotografía ha evolucionado, ha destacado que incluso con una cámara sencilla o un teléfono celular se pueden lograr buenas fotos.

Su legado se extiende más allá de su obra individual, ya que ha colaborado con otros fotógrafos de la provincia, fortaleciendo la comunidad fotográfica local.