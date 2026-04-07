Martes, 7 de Abril 2026
Nuevas oportunidades laborales: el Polo Tecnológico capacita en programación e inglés
La Rioja

Nuevas oportunidades laborales: el Polo Tecnológico capacita en programación e inglés

El Polo Tecnológico de La Rioja abre inscripciones para dos nuevas cohortes: 100 becas para “Mujeres en Programación” y un curso de Inglés intermedio. Estas iniciativas buscan cerrar la brecha de género en IT y fortalecer competencias laborales clave. Inscribite en polocyt.com.ar.

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El Polo Tecnológico de La Rioja ha abierto las inscripciones para dos nuevos programas de formación, destinados a mejorar las oportunidades laborales en el contexto actual. Las iniciativas incluyen el programa “Mujeres en Programación – MERN Stack” y una cohorte de Inglés nivel intermedio (B1/B2).

La segunda edición de “Mujeres en Programación” ofrecerá 100 becas completas, financiadas por el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de la Provincia de La Rioja. Este programa busca cerrar la brecha de género en el ámbito de la tecnología, donde actualmente solo el 30% de los puestos en IT en América Latina son ocupados por mujeres.

La capacitación de Inglés se realizará en dos turnos: los lunes y jueves de 16:15 a 17:15 hs y de 19:00 a 20:00 hs. Las inscripciones están disponibles en el sitio web oficial: polocyt.com.ar. Desde el Polo Tecnológico, se destacó que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para democratizar el acceso al conocimiento y consolidar a La Rioja en la economía del conocimiento.

Etiquetas: la rioja polo tecnológico mujeres en programación formación estratégica inclusión economía del conocimiento
TL;DR

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