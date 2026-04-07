Nuevas oportunidades para docentes: especialización en Ciencias Naturales en La Rioja

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Tres institutos de formación docente de los Llanos sur se han unido para crear una propuesta de especialización para profesores de Ciencias Naturales. Esta iniciativa responde a la necesidad de formación específica en el nivel superior del sistema educativo.

El Instituto Artaza de Chañar, el Instituto José C. Salinas de Olta y el Instituto Artemio Moreno, también de Olta, son las instituciones involucradas. La propuesta está destinada a egresados de profesorados en Física, Química y Biología, quienes podrán acceder a un trayecto formativo que busca fortalecer su perfil académico.

Durante la presentación, participaron la vicegobernadora Teresita Madera, el ministro Ariel Martínez y el diputado provincial Paul Mercado. La directora de Nivel Superior, Alejandra Acevedo, indicó que tras la presentación general, se iniciará un análisis y desarrollo más detallado del proyecto. Madera también destacó la importancia de la propuesta en el contexto actual de dificultades presupuestarias.

El ministro aseguró que se realizará un análisis técnico exhaustivo para evaluar la posible implementación de la iniciativa, la cual busca satisfacer una demanda existente en el ámbito educativo.