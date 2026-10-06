Martes, 6 de Octubre 2026
La Rioja

Operativo de rescate Chachos: atención a turistas en la provincia del 6 al 9 de octubre

El Gobierno de La Rioja iniciará un operativo de rescate anticipado de Bonos de Cancelación de Deuda desde el 6 hasta el 9 de octubre, con pagos programados para el 14 y 29 de octubre. Este programa busca aliviar a los comerciantes locales en un contexto económico difícil.

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Operativo de rescate Chachos: atención a turistas en la provincia del 6 al 9 de octubre
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El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha un operativo de rescate anticipado de los Bonos de Cancelación de Deuda -Chachos-, correspondiente a la emisión 2026 según la Ley Provincial N.º 10.850. Este procedimiento comenzará el martes 6 de octubre y finalizará el viernes 9 de octubre, con un segundo período de atención previsto entre el jueves 22 y el martes 27 de octubre.

Los comerciantes interesados podrán realizar sus solicitudes en las oficinas ubicadas en Santa Fe 576 y en el Centro Comercial e Industrial en Copiapó 235, en la ciudad Capital, en un horario de atención de 10 a 17 horas. Los rescates anticipados se efectuarán mediante transferencia bancaria los días 14 y 29 de octubre, depositándose en las cuentas que cada comerciante haya indicado al inscribirse en el programa.

Es relevante mencionar que la acreditación de los fondos dependerá de los plazos del sistema financiero, pudiendo tardar hasta 48 horas hábiles tras la orden de transferencia del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Esta medida busca ofrecer un alivio a los comerciantes que enfrentan dificultades en el contexto económico actual y está diseñada para contribuir a la reactivación del comercio local, mejorando el acceso a financiamiento y favoreciendo el desarrollo empresarial en la región.

Etiquetas: la rioja bonos de cancelación gobierno provincial rescate anticipado economía local comerciantes
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