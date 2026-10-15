Pago de Chachos en Capital: beneficiarios con DNI 6 y 7 reciben ayuda este jueves

Este jueves 15 de octubre, continúa el pago de Chachos en La Rioja, beneficiando a familias en la Capital y localidades como Chilecito y Chepes. Se espera una atención ordenada y accesible.

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El cronograma de pago de Chachos continuará este jueves 15 de octubre en la ciudad Capital y varias localidades del interior. En la Capital, podrán cobrar quienes tengan documentos que finalicen en 6 y 7, mientras que en Chilecito los beneficiarios serán aquellos con DNI que terminen en 7, 8 y 9. El operativo también se llevará a cabo en Malanzán, Nacate, Portezuelo, Chepes, Totoral y Vichigasta.

En la Capital, las bocas de pago estarán disponibles de 16 a 21 horas en el CEPAR Norte, la casa central de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) y sucursales de EDELAR. Beneficiarios de la Secretaría General de la Gobernación, así como de varios ministerios, incluyendo Educación y Salud, podrán acceder a estos pagos. Asimismo, se beneficiarán los hospitales Enrique Vera Barros y de la Madre y el Niño, junto con el Programa de Entrenamiento Municipal (PEM).

En Chilecito, el pago se realizará en el Centro Administrativo Provincial de 9 a 13 y de 14 a 18 horas. En Malanzán, será en el CIC Municipal de 9 a 12 horas; en Nacate, en la Escuela N.º 82 de 10 a 11; y en Portezuelo, comenzará a las 12.45 en la Delegación Municipal. En Chepes, se hará en la sede partidaria de 10 a 13 y de 15 a 19 horas, mientras que en Totoral y Vichigasta se realizarán en las respectivas Delegaciones Municipales y escuelas, durante horarios específicos.

Se recomienda a los beneficiarios asistir con su DNI y respetar los horarios y lugares establecidos para asegurar un desarrollo ordenado del operativo. Este esfuerzo del Gobierno provincial busca garantizar el acceso a estos pagos, esenciales para muchas familias de la región.