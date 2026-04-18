Sábado, 18 de Abril 2026
Paro de trabajadores en Chamical: exigen reincorporación tras despidos masivos
La Rioja

Paro de trabajadores en Chamical: exigen reincorporación tras despidos masivos

Trabajadores del SMN en Chamical realizaron un paro, impactando la estación del Aeródromo Gobernador Gordillo. Esta medida responde a despidos que amenazan la calidad de los pronósticos meteorológicos en gran parte de La Rioja. La situación se agrava con la posibilidad de 500 despidos a nivel nacional.

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Un paro realizado por trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional en Chamical tuvo lugar desde las 05.00 hasta las 12.00 horas, afectando el funcionamiento de la estación en el Aeródromo Gobernador Gordillo. Esta medida se enmarca en un contexto de reducción de personal, lo que podría comprometer la calidad y continuidad de los pronósticos meteorológicos en gran parte de La Rioja.

Ayer, representantes de los trabajadores expusieron su situación en la Legislatura de La Rioja, donde se aprobó un rechazo a los despidos que han afectado a dos empleados en Chamical. Carla Castro y Sergio Morán, quienes participaron, demandan la reincorporación inmediata de sus compañeros. A nivel nacional, se reportan alrededor de 80 despidos recientes, con la amenaza de alcanzar hasta 500 cesantías entre un total de 700 trabajadores.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro para la próxima semana y un apagón informativo como medida de protesta. Estas acciones buscan visibilizar no solo la pérdida de empleos, sino también las repercusiones que la disminución de personal podría tener en los servicios esenciales del organismo. La situación actual subraya un problema estructural en el ámbito laboral del país, que afecta tanto a los trabajadores como a la capacidad estatal de ofrecer servicios fundamentales.

Etiquetas: chamical servicio meteorológico nacional paro despidos la rioja política laboral
TL;DR

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