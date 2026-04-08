Paro docente de 24 horas en la UTN: impacto en clases y actividades en La Rioja

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El conflicto en el sistema universitario argentino se intensifica, con docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) convocando a un paro para este miércoles. La medida se enmarca en un ciclo lectivo 2026 complicado, que comenzó con una huelga de una semana y la reciente convocatoria a una nueva protesta de 72 horas a finales de marzo. El gremio docente Fagdut ha ratificado paros de 24 horas para los días 8 y 17 de abril, afectando las actividades académicas en las 30 facultades de la UTN y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

En La Rioja, el presidente de la seccional local de Fagdut, Pedro Rearte Chain, anunció la adhesión de los docentes de la UTN regional a estas acciones, justificando la decisión por la falta de respuestas del Gobierno nacional a sus reclamos de mejoras salariales y financiamiento. Además, el sindicato está considerando una nueva Marcha Federal Universitaria, programada entre el 24 y el 26 de abril, para visibilizar la crisis en las universidades públicas.

La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario se ha incrementado, especialmente tras un fallo reciente de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que exige al Estado garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas.