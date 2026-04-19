Paro en el Servicio Meteorológico de Chamical por despidos afecta a la comunidad laboral

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La comunidad de Chamical se encuentra en estado de alerta debido a las medidas de fuerza anunciadas por los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que se llevarán a cabo con un cese de actividades de 05:00 a 12:00 horas. Esta protesta se origina tras el despido de dos empleados locales, lo que ha generado preocupación sobre el impacto en la calidad de los servicios meteorológicos en la región.

Los representantes sindicales advierten que la situación en Chamical refleja una crisis más amplia, con aproximadamente 80 despidos en todo el país y la amenaza de hasta 500 cesantías sobre un total de 700 trabajadores. La falta de personal podría afectar la recolección de datos y la emisión de alertas climáticas, esenciales para la seguridad de la población.

La comunidad ha comenzado a manifestar su apoyo a los trabajadores, subrayando la necesidad de un servicio meteorológico confiable ante las rápidas variaciones climáticas de la zona. A medida que las protestas avanzan, los trabajadores del SMN exigen la reintegración de los despedidos, una demanda que consideran innegociable en un contexto laboral cada vez más incierto.