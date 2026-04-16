Protestas en La Rioja tras el despido de trabajadores del Servicio Meteorológico

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La situación laboral en la delegación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en La Rioja se ha vuelto crítica tras el despido de 140 trabajadores a nivel nacional. Este recorte afecta directamente a cuatro profesionales en la provincia, uno en la capital y tres en la base de Chamical, quienes tenían entre 7 y 8 años de antigüedad, lo que representa una pérdida considerable de experiencia en el monitoreo del clima regional.

Sergio Morán, meteorólogo y encargado del organismo, expresó su preocupación respecto a la falta de estabilidad laboral y el intento de sustituir a los profesionales por tecnología. Morán denunció que la intención es reemplazarlos por máquinas que funcionan como estaciones automatizadas, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de sus puestos de trabajo. Esta situación ha llevado a todo el personal a encender alarmas sobre la posible pérdida de sus fuentes laborales.

Conscientes de la gravedad del conflicto, los trabajadores han anunciado una medida de fuerza este viernes para visibilizar su reclamo y exigir la reincorporación de los despedidos. El objetivo de la protesta es frenar el desmantelamiento de las delegaciones del interior, las cuales son esenciales para la seguridad y la previsión climática en la provincia.