Miércoles, 22 de Abril 2026
Protocolo de seguridad en escuelas de La Rioja ante crecientes amenazas educativas
La Rioja

Protocolo de seguridad en escuelas de La Rioja ante crecientes amenazas educativas

El Gobierno de La Rioja implementará un nuevo protocolo obligatorio para escuelas tras 20 episodios de amenazas en la última semana. Esta medida busca garantizar la seguridad y un entorno educativo adecuado.

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El Gobierno de La Rioja ha decidido implementar un nuevo protocolo de actuación en las instituciones educativas de la provincia, en respuesta a la creciente preocupación por amenazas en el ámbito escolar. Esta medida se toma tras la ocurrencia de alarmantes episodios en al menos 20 establecimientos, que incluyeron mensajes y pintadas inquietantes.

La iniciativa, impulsada por los ministerios de Educación y de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, busca establecer criterios claros para intervenir en situaciones que puedan poner en riesgo el desarrollo normal de las clases. El protocolo contempla pautas específicas para abordar manifestaciones de amenazas de violencia, que abarcan desde mensajes en redes sociales hasta expresiones verbales dentro de las instituciones.

Este protocolo será de carácter obligatorio para todas las instituciones educativas, tanto estatales como privadas, en los niveles primario y secundario. Se enfocará en asegurar la protección integral de estudiantes, docentes y personal escolar, promoviendo un enfoque pedagógico que evite respuestas punitivas ante estas amenazas. La normativa se alinea con la Ley Provincial N° 8.848 y otras regulaciones vigentes, buscando crear un entorno seguro y propicio para la educación.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial protocolo de actuación educación seguridad escolar amenazas en escuelas
TL;DR

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