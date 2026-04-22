Protocolo de seguridad en escuelas de La Rioja ante crecientes amenazas educativas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno de La Rioja ha decidido implementar un nuevo protocolo de actuación en las instituciones educativas de la provincia, en respuesta a la creciente preocupación por amenazas en el ámbito escolar. Esta medida se toma tras la ocurrencia de alarmantes episodios en al menos 20 establecimientos, que incluyeron mensajes y pintadas inquietantes.

La iniciativa, impulsada por los ministerios de Educación y de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, busca establecer criterios claros para intervenir en situaciones que puedan poner en riesgo el desarrollo normal de las clases. El protocolo contempla pautas específicas para abordar manifestaciones de amenazas de violencia, que abarcan desde mensajes en redes sociales hasta expresiones verbales dentro de las instituciones.

Este protocolo será de carácter obligatorio para todas las instituciones educativas, tanto estatales como privadas, en los niveles primario y secundario. Se enfocará en asegurar la protección integral de estudiantes, docentes y personal escolar, promoviendo un enfoque pedagógico que evite respuestas punitivas ante estas amenazas. La normativa se alinea con la Ley Provincial N° 8.848 y otras regulaciones vigentes, buscando crear un entorno seguro y propicio para la educación.