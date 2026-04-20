Lunes, 20 de Abril 2026
Protocolo de seguridad en la Escuela Normal de Chilecito: mochilas quedan afuera
La Rioja

Protocolo de seguridad en la Escuela Normal de Chilecito: mochilas quedan afuera

La Escuela Normal Superior «Joaquín V. González» de Chilecito implementa medidas de seguridad estrictas desde este martes, prohibiendo mochilas y exigiendo uniforme. Se establecieron ingresos diferenciados por año para garantizar el orden.

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La Escuela Normal Superior «Joaquín V. González» de Chilecito ha decidido implementar medidas de seguridad estrictas para el ingreso de alumnos a partir de este martes, debido a amenazas de intimidación pública. Las autoridades educativas han activado un protocolo para salvaguardar la integridad de estudiantes y docentes mientras se investiga la situación.

A partir de mañana, los estudiantes de nivel secundario deberán cumplir con nuevos requisitos para acceder al establecimiento. Se prohibirá el ingreso con mochilas, permitiendo únicamente carpetas y cartucheras. Además, el uso del uniforme reglamentario será obligatorio.

Para facilitar el control de acceso, se establecerán ingresos diferenciados según el año de cursada. Los alumnos de 1° y 2° año ingresarán por la puerta lateral, frente a la librería «Te Quiero», mientras que los de 3°, 4° y 5° año lo harán por el ex-jardín en la calle Alberto G. Ocampo.

Estas medidas estarán vigentes hasta nuevo aviso y buscan crear un ambiente más seguro en el contexto de creciente preocupación por la seguridad en las instituciones educativas. La comunidad educativa espera que estas restricciones permitan un entorno propicio para el aprendizaje y ha convocado a padres y tutores a colaborar en su cumplimiento.

Etiquetas: chilecito escuela normal superior seguridad escolar amenazas normativa escolar educación
TL;DR

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