Miércoles, 7 de Octubre 2026
La Rioja

Proveedores locales se preparan para la nueva campaña minera en La Rioja

Una charla en La Rioja reunió a proveedores de servicios mineros con Integra Capital para explorar oportunidades en una nueva campaña de exploración. Se busca integrar a jóvenes locales en el desarrollo económico y fomentar el crecimiento sostenible de la minería.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un encuentro informativo organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería y la empresa Integra Capital tuvo lugar en la Sala Federal del Paseo Cultural, dirigido a proveedores y prestadores de servicios mineros en La Rioja. La actividad contó con la participación de la vicegobernadora Teresita Madera, la diputada nacional Gabriela Pedrali y el intendente del departamento General Lamadrid, Luis Orquera, quienes resaltaron la importancia de vincular a las empresas locales con oportunidades en una nueva campaña de exploración que comenzará pronto.

Durante la charla, se expusieron las necesidades de bienes, servicios y equipamiento requeridos por la empresa, así como los estándares de contratación y la duración de los convenios. El ministro Federico Bazán subrayó la importancia de fomentar contactos directos entre las compañías mineras y las pymes locales, destacando que la minería puede contribuir a transformar la economía provincial y potenciar sectores como el turismo y la agroecología.

Por su parte, Gabriela Pedrali enfatizó el apoyo del Estado provincial para que los jóvenes de La Rioja tengan un papel activo en el desarrollo económico. Madera también valoró la apertura de la empresa para la contratación de proveedores locales, lo que permitirá un crecimiento conjunto en la actividad minera y la economía de la región. Marcelo Idoyaga, de Integra Capital, resaltó el papel crucial de los proveedores locales desde las etapas iniciales de los proyectos.

Etiquetas: la rioja minería proveedores locales charla informativa economía teresita madera
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