Jueves, 16 de Abril 2026
Punta de los Llanos contará con un nuevo sistema de agua potable para sus vecinos
La Rioja

Punta de los Llanos contará con un nuevo sistema de agua potable para sus vecinos

El Gobierno de La Rioja impulsa mejoras en la infraestructura hídrica, renovando cuatro reservorios de 50 mil litros para optimizar la distribución de agua en Punta de Los Llanos.

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El Gobierno de La Rioja está implementando un plan estratégico para mejorar la infraestructura hídrica en todos los departamentos, con el objetivo de enfrentar la emergencia hídrica en la provincia. En este contexto, el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, junto al secretario de Agua, Edgardo Karam, supervisaron los trabajos en la planta potabilizadora de Punta de Los Llanos.

Las acciones incluyen la renovación del sistema de distribución de agua, mediante la reparación y mantenimiento de cuatro reservorios de 50 mil litros que presentaban pérdidas, afectando la eficiencia del servicio. Con estas intervenciones, se busca optimizar el almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la localidad.

Además, se ha realizado el recambio del equipo de impulsión de la planta, lo que asegura una presión adecuada y fortalece el abastecimiento de agua. Durante la visita, Scaglioni destacó que los trabajos se llevan a cabo con fondos provinciales y personal capacitado, garantizando un servicio más eficiente y confiable para la comunidad.

Este compromiso del Gobierno provincial refleja un esfuerzo constante por mejorar la calidad del servicio y atender las necesidades de cada comunidad, buscando resolver problemas históricos relacionados con el acceso al agua, un recurso esencial para el desarrollo y bienestar de los habitantes de La Rioja.

Etiquetas: la rioja infraestructura hídrica gobernador ricardo quintela mejoras en agua planta potabilizadora gobierno provincial
TL;DR

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