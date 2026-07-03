Reapertura del Paso Internacional Pircas Negras: un alivio para el comercio fronterizo

La reapertura del Paso Internacional Pircas Negras avanza, con obras completadas y verificación de instalaciones. Se proyecta habilitarlo entre octubre y Semana Santa de 2027, potenciando la conectividad y el comercio con Chile.

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El Gobierno de La Rioja está trabajando intensamente para lograr la reapertura del Paso Internacional Pircas Negras, un corredor clave que une la provincia con Chile. Jorge Escudero, administrador provincial de Vialidad, anunció que se han completado las obras y mejoras requeridas por las autoridades chilenas para la habilitación del paso, que ahora espera la decisión conjunta de las cancillerías de ambos países.

Durante los últimos tres años, las autoridades chilenas habían planteado observaciones sobre las instalaciones del complejo fronterizo, especialmente en lo que respecta a los espacios destinados al personal. Escudero confirmó que se realizaron todas las mejoras solicitadas y que funcionarios de ambos lados han verificado que las instalaciones cumplen con los estándares requeridos.

La reapertura del paso está proyectada para un período que va desde octubre de este año hasta Semana Santa de 2027, cuando las condiciones climáticas son más favorables para el tránsito. Este desarrollo es fundamental para mejorar la conectividad y fortalecer las relaciones comerciales y turísticas entre Argentina y Chile.

A pesar de que aún no se han definido oficialmente los horarios de funcionamiento del paso, se espera que se brinde información al respecto una vez que se obtenga la autorización definitiva. Escudero destacó las ventajas de Pircas Negras frente a otros pasos debido a su menor altitud y menor cantidad de nevadas, lo que podría permitir su habilitación durante todo el año en el futuro.