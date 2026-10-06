Martes, 6 de Octubre 2026
La Rioja

Reorganización de matrículas en Nivel Inicial: desafíos por la baja natalidad en La Rioja

La disminución de nacimientos en La Rioja impacta la matrícula del Nivel Inicial, obligando a revisar recursos pedagógicos y garantizar el acceso a educación de calidad.

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Redacción Equipo Editorial
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El área educativa provincial ha comenzado a implementar un monitoreo constante de las matrículas del Nivel Inicial en La Rioja, en respuesta a la disminución sostenida de nacimientos y cambios en las dinámicas familiares. Este seguimiento ha generado un impacto notable en la matrícula, donde algunas instituciones han pasado de contar con ciento setenta alumnos a necesitar una reorganización de recursos pedagógicos.

Sonia Bonetto, directora del Nivel Inicial, enfatizó la importancia de este monitoreo en una entrevista con MEDIOS RIOJA, indicando que el Ministerio se enfrenta a la necesidad de revisar constantemente las matrículas. La baja de natalidad se ha vuelto evidente, ya que las nuevas generaciones no siguen los mandatos familiares y sociales de hace una década, cuando las familias numerosas eran la norma.

Bonetto aclaró que el término "cerrar" no forma parte del vocabulario ministerial, y que el enfoque se basa en la sensibilidad territorial y en garantizar el derecho a la educación. A pesar de que algunas regiones aún no han sentido este fenómeno con la misma intensidad, se busca asegurar el acceso a una educación de calidad para todos los niños, evitando el cierre de establecimientos educativos.

Etiquetas: la rioja educación matrícula natalidad gobierno provincial impacto social
TL;DR

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