Martes, 6 de Octubre 2026
La Rioja

Rescate anticipado de Chachos: operativo del Gobierno provincial en cinco localidades

Desde el 6 de octubre, La Rioja llevará a cabo un operativo de rescate de Bonos de Cancelación de Deuda en varias localidades. Las gestiones se realizarán en las oficinas de la DGIP y con equipos itinerantes en municipios como Patquía, Vinchina y Olta. Una oportunidad para los comerciantes y productores de la región.

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Rescate anticipado de Chachos: operativo del Gobierno provincial en cinco localidades
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Desde el martes 6 de octubre, el Gobierno de La Rioja implementará un operativo de rescate anticipado de los Bonos de Cancelación de Deuda —Chachos—, que corresponde a la emisión 2026. Este programa tiene como objetivo facilitar la gestión de solicitudes para comerciantes y productores de la región.

Las oficinas de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) en las localidades de Villa Unión, Chamical, Chilecito, Aimogasta y Chepes atenderán del 6 al 9 de octubre, de 10 a 17 horas. Las gestiones podrán realizarse en lugares específicos de cada localidad, como en San Martín s/n en Villa Unión y en 9 de Julio 36 en Chilecito.

A partir del miércoles 7 de octubre, equipos itinerantes comenzarán a recorrer otros municipios, con atención en Patquía, Punta de los Llanos, Tama, Malanzán y Ulapes. El jueves 8 se sumarán localidades como Vinchina, Villa Castelli y Famatina. El operativo culminará el viernes 9 en Guandacol, Olta y Salicas.

Durante estas jornadas, el dinero correspondiente a las solicitudes se depositará mediante transferencia bancaria en las cuentas declaradas por los solicitantes.

Etiquetas: la rioja bonos de cancelación gobierno provincial operativos de rescate villa unión chilecito
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