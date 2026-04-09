Jueves, 9 de Abril 2026
Rescate heroico en Chilecito: fuerzas de seguridad salvan a un caballo en pozo ciego
La Rioja

Rescate heroico en Chilecito: fuerzas de seguridad salvan a un caballo en pozo ciego

Efectivos de la Brigada Motorizada y Bomberos Voluntarios de Chilecito realizaron un exitoso rescate de un caballo atrapado en un pozo negro, destacando la coordinación y efectividad del operativo. La colaboración fue clave para evitar daños colaterales y garantizar la seguridad durante la intervención.

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Un caballo fue rescatado exitosamente por la Brigada Motorizada de la U.R. II y Bomberos Voluntarios de Chilecito, luego de caer accidentalmente en un pozo negro en el Parque Industrial. La situación del animal fue reportada a las autoridades, quienes actuaron rápidamente ante la imposibilidad del equino para salir por sus propios medios.

El operativo, liderado por el Sr. Porto Esteban de la Unidad N° 22 de Bomberos, se llevó a cabo con una coordinación eficiente. Los brigadistas realizaron tareas de prevención y resguardo del área para garantizar la seguridad durante el rescate, que se llevó a cabo utilizando procedimientos específicos previamente entrenados.

Gracias a la colaboración entre los equipos de seguridad y servidores públicos, el caballo fue extraído en buen estado, sin que se registraran daños colaterales ni heridos. Este rescate resalta el compromiso de las autoridades locales con la protección de los animales y la seguridad de la comunidad.

Etiquetas: chilecito bomberos voluntarios operativo de rescate bienestar animal seguridad comunitaria
TL;DR

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