Rescate heroico en Chilecito: fuerzas de seguridad salvan a un caballo en pozo ciego

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un caballo fue rescatado exitosamente por la Brigada Motorizada de la U.R. II y Bomberos Voluntarios de Chilecito, luego de caer accidentalmente en un pozo negro en el Parque Industrial. La situación del animal fue reportada a las autoridades, quienes actuaron rápidamente ante la imposibilidad del equino para salir por sus propios medios.

El operativo, liderado por el Sr. Porto Esteban de la Unidad N° 22 de Bomberos, se llevó a cabo con una coordinación eficiente. Los brigadistas realizaron tareas de prevención y resguardo del área para garantizar la seguridad durante el rescate, que se llevó a cabo utilizando procedimientos específicos previamente entrenados.

Gracias a la colaboración entre los equipos de seguridad y servidores públicos, el caballo fue extraído en buen estado, sin que se registraran daños colaterales ni heridos. Este rescate resalta el compromiso de las autoridades locales con la protección de los animales y la seguridad de la comunidad.