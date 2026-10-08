Rescate inusual: bomberos salvan a dos serpientes en calle de La Rioja

Dos serpientes fueron rescatadas por Bomberos Voluntarios en la calle Doctor Olschacher, asegurando la seguridad de los vecinos y protegiendo la fauna local. La intervención destaca la importancia de alertar a las autoridades ante la presencia de animales silvestres.

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Dos serpientes fueron rescatadas por los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja tras ser reportadas en la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 13:40 horas en la intersección de calle Doctor Olschacher y calle Chingasa, donde los vecinos se sorprendieron al ver a los reptiles en un árbol.

Gracias a la rápida intervención del personal, se logró capturar y trasladar a ambos ejemplares sin inconvenientes, garantizando la seguridad de los transeúntes y la protección de la fauna nativa. Las serpientes fueron llevadas a un hábitat seguro, alejado del ejido urbano, promoviendo así la conservación de la biodiversidad local.

La institución destacó la relevancia de notificar a los servicios de emergencia ante situaciones similares, en lugar de intentar manipular a los animales por cuenta propia. Este incidente resalta la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades para preservar el equilibrio ecológico en la región.