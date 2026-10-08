Rescate inusual: bomberos salvan a dos serpientes en calle de La Rioja

Dos serpientes fueron rescatadas por los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja tras ser reportadas en la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 13:40 horas en la intersección de calle Doctor Olschacher y calle Chingasa, donde los vecinos se sorprendieron al ver a los reptiles en un árbol.
Gracias a la rápida intervención del personal, se logró capturar y trasladar a ambos ejemplares sin inconvenientes, garantizando la seguridad de los transeúntes y la protección de la fauna nativa. Las serpientes fueron llevadas a un hábitat seguro, alejado del ejido urbano, promoviendo así la conservación de la biodiversidad local.
La institución destacó la relevancia de notificar a los servicios de emergencia ante situaciones similares, en lugar de intentar manipular a los animales por cuenta propia. Este incidente resalta la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades para preservar el equilibrio ecológico en la región.