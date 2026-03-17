Riesgo de incendios forestales en La Rioja aumenta tras las recientes lluvias

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El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja, Juan Lochbaum, alertó sobre el riesgo de incendios forestales debido a las abundantes lluvias que se han registrado en el año. Estas condiciones han propiciado un aumento en la vegetación, lo que incrementa la cantidad de material combustible en los campos.

Lochbaum destacó que hasta ahora ha llovido más de la mitad de lo habitual para esta temporada, lo que favorece un crecimiento significativo de flora. La temporada alta de incendios forestales, tradicionalmente desde julio hasta diciembre, podría traer consigo un número de intervenciones similar al año anterior, cuando se registraron 408 incendios.

Además, el jefe de bomberos advirtió que la humedad del suelo podría complicar la situación en el futuro. El combustible natural que no se queme en esta temporada podría acumularse y generar un ciclo de incendios más intenso en el siguiente año. Para enfrentar estos desafíos, el cuartel trabaja en la preparación de equipamiento y vehículos durante la temporada baja, asegurando que estén listos para la temporada crítica que se avecina.