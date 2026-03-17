Martes, 17 de Marzo 2026
Riesgo de incendios forestales en La Rioja aumenta tras las recientes lluvias
La Rioja

Riesgo de incendios forestales en La Rioja aumenta tras las recientes lluvias

Las lluvias de este año en La Rioja han superado el promedio habitual, lo que podría aumentar los incendios forestales. Se anticipan al menos 408 intervenciones, similar a 2022, pero con un riesgo mayor para el próximo ciclo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 27 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja, Juan Lochbaum, alertó sobre el riesgo de incendios forestales debido a las abundantes lluvias que se han registrado en el año. Estas condiciones han propiciado un aumento en la vegetación, lo que incrementa la cantidad de material combustible en los campos.

Lochbaum destacó que hasta ahora ha llovido más de la mitad de lo habitual para esta temporada, lo que favorece un crecimiento significativo de flora. La temporada alta de incendios forestales, tradicionalmente desde julio hasta diciembre, podría traer consigo un número de intervenciones similar al año anterior, cuando se registraron 408 incendios.

Además, el jefe de bomberos advirtió que la humedad del suelo podría complicar la situación en el futuro. El combustible natural que no se queme en esta temporada podría acumularse y generar un ciclo de incendios más intenso en el siguiente año. Para enfrentar estos desafíos, el cuartel trabaja en la preparación de equipamiento y vehículos durante la temporada baja, asegurando que estén listos para la temporada crítica que se avecina.

Etiquetas: la rioja bomberos voluntarios incendios forestales lluvias temporada alta vegetación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2341 articles →

Artículos relacionados

16,000 fieles de La Rioja participan en la celebración del Cura Brochero en San Juan

Empleados estatales en La Rioja recibirán la quincenita de marzo esta semana

Escuelas de La Rioja cuentan con nueva guía para el uso responsable de celulares
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar