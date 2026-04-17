Roque Carabajal pierde su estado clerical: repercusiones en la Diócesis de La Rioja

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La Diócesis de La Rioja ha confirmado la pérdida del estado clerical del presbítero Roque Arturo Carabajal desde agosto de 2024, tras recibir una dispensa de la Orden Sacerdotal por parte de la Santa Sede. Este anuncio se realizó mediante un comunicado oficial emitido el 30 de septiembre, donde se aclara que Carabajal ya no ejerce como sacerdote en la Iglesia Católica Apostólica Romana.

El obispado ha alertado a la comunidad sobre la actividad actual de Carabajal, quien forma parte de un grupo denominado Iglesia Católica Apostólica de la Sagrada Familia, considerado cismático y fuera de la comunión con la Iglesia Católica. La Diócesis busca evitar confusiones entre los fieles sobre la validez de las celebraciones y la estructura eclesial, subrayando la separación doctrinal y estructural con este grupo.

La situación ha generado preocupación entre los feligreses respecto al impacto del cisma en la comunidad católica. La Diócesis trabaja para reafirmar su conexión con los fieles y mantener la integridad de la enseñanza católica, enfatizando la importancia de la unidad y comunión en tiempos de confusión.

Este acontecimiento resalta las tensiones dentro de la institucionalidad religiosa y representa un desafío para la comunidad de La Rioja al discernir entre distintas corrientes del cristianismo, mientras la Diócesis reafirma su rol como guía espiritual en medio de la incertidumbre.