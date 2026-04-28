Ruta N40 cortada en Guandacol: vecinos preocupados por la falta de diálogo con autoridades

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La comunidad de Guandacol mantiene un corte total sobre la Ruta Nacional 40 debido a la suspensión de una reunión con el gobernador Ricardo Quintela. Los vecinos, que incluyen trabajadores y familias relacionadas con la actividad minera, exigen respuestas ante la incertidumbre generada por el freno judicial al corredor logístico del Proyecto Vicuña.

El tránsito está interrumpido, permitiendo solo el paso por 20 minutos cada dos horas. La decisión de la Justicia de suspender el corredor por 30 días y requerir un informe de impacto ambiental ha aumentado la preocupación en la comunidad, donde la economía local depende en gran medida de la minería.

El intendente de Felipe Varela, Hugo Páez, y el diputado provincial Yamil Sarruf habían informado sobre la posibilidad de un encuentro con el mandatario. Sin embargo, su cancelación ha intensificado el malestar entre los manifestantes, quienes temen despidos si la situación persiste.

La comunidad de Guandacol se encuentra en estado de alerta, demandando definiciones políticas y judiciales sobre el futuro del proyecto minero y su impacto en las fuentes laborales de la región.