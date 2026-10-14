SADOP alerta sobre problemas salariales en el Instituto Camaño y evalúa acciones contundentes

Docentes del Instituto Camaño denuncian incumplimientos salariales que afectan su economía y la calidad educativa. SADOP advierte sobre posibles medidas de fuerza si no se resuelve la situación.

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La situación en el Instituto Camaño ha generado una creciente preocupación entre los docentes, quienes han denunciado incumplimientos salariales por parte de la institución. Según el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), estos problemas representan un grave deterioro de las condiciones laborales, lo que ha llevado a los educadores a considerar la posibilidad de tomar medidas de fuerza.

Los salarios de los docentes no se han ajustado conforme a las pautas de la paritaria nacional, provocando descontento y un clima de tensión. Los educadores han manifestado que la falta de pago a tiempo afecta no solo su economía personal, sino también la calidad educativa que pueden ofrecer a sus alumnos. SADOP ha advertido que la situación es insostenible sin una respuesta inmediata por parte de las autoridades del establecimiento.

Se prevé que en los próximos días, representantes de SADOP se reúnan con los directivos del Instituto Camaño para buscar soluciones a estos incumplimientos. Sin embargo, los docentes se mantienen en alerta, organizando posibles asambleas y movilizaciones si no se cumplen sus demandas. Este conflicto podría reflejar problemas más amplios dentro del sistema educativo provincial, en un contexto de restricciones económicas y presión social.