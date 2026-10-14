Sismo de 4,2 grados sacudió Chilecito, generando preocupación en La Rioja Capital

Un sismo de magnitud 4,2 sacudió La Rioja a las 00:04, con epicentro a 48 km de Chilecito. Reportes indican que se sintió en varias localidades. Un segundo temblor de 3,0 fue detectado horas después, generando inquietud entre los habitantes.

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Durante la madrugada de este martes, se registraron dos movimientos sísmicos en la provincia de La Rioja. El primero, de magnitud 4,2 en la escala de Richter, se produjo a las 00:04 horas, con un epicentro ubicado a 48 kilómetros al noroeste de Chilecito y a una profundidad de 134 kilómetros. Este sismo fue percibido por habitantes en reposo en diversas localidades, incluyendo Aimogasta, Anillaco, Vinchina y La Rioja Capital.

Un segundo temblor de magnitud 3,0 se registró a las 03:56 horas, con su epicentro cerca de Guandacol y una profundidad de 122 kilómetros. Este evento también fue monitoreado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Además, se reportó un tercer movimiento sísmico en la mañana, aunque se esperan confirmaciones oficiales al respecto.

La reiteración de estos fenómenos ha generado inquietud entre la población, que sigue de cerca las actualizaciones de las autoridades competentes sobre la situación sísmica en la región.