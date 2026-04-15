Miércoles, 15 de Abril 2026
Soledad Pastorutti celebra su trayectoria con un emotivo homenaje a La Rioja
La Rioja

Soledad Pastorutti celebra su trayectoria con un emotivo homenaje a La Rioja

La Rioja fue destacada por Soledad Pastorutti en su proyecto “30 pueblos”, resaltando su identidad y cultura durante la Fiesta Nacional de la Chaya. Este homenaje a la provincia subraya la conexión emocional que la artista mantiene con su gente y tradiciones.

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La artista Soledad Pastorutti ha elegido a La Rioja como uno de los destinos destacados de su proyecto “30 pueblos”. En su capítulo titulado "Tiempo de Chaya", enfatiza la identidad y las tradiciones de la provincia, en el contexto de una gira documental que conmemora sus 30 años de carrera. Durante su presentación en la Fiesta Nacional de la Chaya, Pastorutti no solo ofreció su música, sino que también compartió su conexión emocional con esta región.

La cantante expresó su aprecio por La Rioja, mencionando elementos como la harina y la albahaca, que evocan la esencia de su gente y su paisaje. Como símbolo de su lazo con la cultura local, dejó un fragmento de su icónico poncho en el suelo riojano, un gesto que representa el vínculo forjado a lo largo de los años. Este capítulo de su gira no es solo una actuación, sino un homenaje a la riqueza cultural de la provincia.

La Fiesta Nacional de la Chaya, celebrada cada febrero, es un evento que atrae a miles de visitantes, quienes disfrutan de una experiencia que mezcla música, coplas y alegría. La participación de artistas como Pastorutti resalta la importancia de la Chaya como un encuentro cultural significativo en el país, capaz de conectar a quienes la experimentan, tanto por primera vez como a aquellos que regresan año tras año.

Etiquetas: la rioja soledad pastorutti fiesta nacional de la chaya cultura tradiciones identidad riojana
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