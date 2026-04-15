Miércoles, 15 de Abril 2026
Tama rinde homenaje a Monseñor Angelelli con una nueva escultura en su memoria
La Rioja

Tama rinde homenaje a Monseñor Angelelli con una nueva escultura en su memoria

Facundo Palacios presentó una escultura de más de tres metros de Monseñor Angelelli en Tama, coincidiendo con el 50° aniversario del Golpe de Estado. La obra busca homenajear la defensa de los derechos humanos. Además, el artista trabaja en múltiples proyectos culturales en la región.

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Facundo Palacios, un reconocido artista plástico de La Rioja, ha presentado su más reciente escultura de Monseñor Enrique Angelelli en la localidad de Tama. La obra, que supera los tres metros de altura, fue inaugurada el pasado 24 de marzo, coincidiendo con el 50 aniversario del Golpe de Estado en Argentina. Este evento se llevó a cabo en la rotonda de la calle 25 de septiembre, un lugar significativo para recordar la historia reciente del país y rendir homenaje a Angelelli, defensor de los derechos humanos.

Palacios, originario de la capital provincial, ha dedicado su vida al arte y actualmente enseña en la carrera de Artes Visuales. La escultura fue realizada mediante la técnica de “molde perdido”, donde el artista utiliza arcilla roja y resina con fibra de vidrio, logrando un acabado que simula el bronce. En su proyección artística, también trabaja en la restauración de la torre palomar de la antigua Casa de Manuel Vicente Bustos y en el proyecto “Sombras de llanistas montoneros”, que incluirá esculturas en hierro a lo largo de la Ruta de los Caudillos Riojanos.

Aparte de estos proyectos, Palacios está desarrollando 15 esculturas que representan los momentos previos al asesinato de Chacho Peñaloza, y en las próximas semanas se inaugurará una serie de esculturas de Mafalda junto a niños en la Biblioteca Infantil Popular Marcelino Reyes.

Etiquetas: la rioja facundo palacios escultura inauguración derechos humanos arte
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