Tormentas en La Rioja: recomendaciones para enfrentar el alerta naranja y amarilla este sábado

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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido una alerta por condiciones climáticas adversas, incluyendo tormentas fuertes, que afectarán a diferentes áreas de la provincia este sábado. Esta advertencia busca que la población tome precauciones ante las posibles crecidas repentinas en zonas cercanas a ríos.

La alerta naranja incluye a los departamentos de Capital, Sanagasta, Castro Barros, Arauco, Chamical, General Belgrano y General Ortiz de Ocampo. Por su parte, se ha declarado alerta amarilla para Chilecito, Famatina, Arauco, Independencia, San Blas de Los Sauces, General San Martín, General Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza y zonas bajas de General Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.

Se recomienda a los servicios de emergencia mantener un estado de alerta preventiva y priorizar situaciones de riesgo. El S.I.A.T La Rioja estará monitoreando la situación de forma constante y está preparado para actuar si las condiciones empeoran. La población debe estar atenta a las actualizaciones y seguir las recomendaciones de las autoridades.