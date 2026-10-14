Miércoles, 14 de Octubre 2026
La Rioja

Trabajadoras de Sanagasta exigen acción inmediata para salvar la fábrica Karydiá SRL

El cierre de la planta Karydiá SRL en Sanagasta dejó a 20 operarios sin trabajo, en su mayoría mujeres embarazadas. La situación se agrava por la informalidad laboral y la falta de asistencia médica. Las trabajadoras buscan apoyo del gobierno provincial ante esta crisis.

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Trabajadoras de Sanagasta exigen acción inmediata para salvar la fábrica Karydiá SRL
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Un grave conflicto social ha estallado en Sanagasta debido al cierre abrupto de la planta procesadora de nueces Karydiá SRL, lo que ha resultado en el despido verbal de 20 operarios, la mayoría mujeres y jefas de hogar. Las trabajadoras denunciaron que el socio gerente, Luis Giordano, trasladó todo el stock de la fábrica a Buenos Aires durante un feriado religioso.

La situación ha sido calificada como un vaciamiento de empresa, con posibles delitos de insolvencia fraudulenta, según la abogada defensora Dra. Ivana Cattáneo. Giordano ofreció solo un 25% del monto total a pagar en cuotas a los empleados despedidos, quienes además trabajaban en condiciones de informalidad, lo que ha dejado a sus familias sin acceso a asistencia médica.

Las trabajadoras planean solicitar intervención a la Secretaría de la Mujer y Diversidad, dirigida por Lic. Karen Navarro, y han instado al gobernador Ricardo Quintela a garantizar asistencia para las familias afectadas. Además, han pedido la suspensión de Giordano en su cargo público debido a su doble condición como empresario y funcionario.

Las familias se han declarado en asamblea permanente, esperando una audiencia crucial programada para este miércoles a las 09:30 hs.

Etiquetas: sanagasta conflicto laboral despidos violencia económica ricardo quintela secretaria de la mujer y diversidad
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