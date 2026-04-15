Trabajadores de Correos en La Rioja exigen mejoras laborales y se movilizan

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT) ha declarado un estado de alerta y movilización a nivel nacional debido a un conflicto salarial y laboral con la empresa. La organización denuncia una escalada de medidas intimidatorias tras solicitar la reapertura de paritarias a inicios de semana.

Víctor Aballay, Secretario General del gremio, criticó duramente la decisión de la empresa de trasladar el feriado del Día del Trabajador Telepostal al lunes siguiente a Semana Santa, algo que nunca se había hecho anteriormente. Esta medida ha generado un profundo descontento entre los trabajadores, quienes ven deterioradas sus condiciones laborales.

La principal preocupación del sindicato es la pérdida del poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. Aballay señala que las negociaciones paritarias se encuentran estancadas y que las decisiones se toman unilateralmente, lo que agrava la situación de los empleados. Además, advirtió sobre el posible cierre de la delegación de Desiderio Tello si no se logran avances en las negociaciones.