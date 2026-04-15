Miércoles, 15 de Abril 2026
Trabajadores de Correos en La Rioja exigen mejoras laborales y se movilizan
La Rioja

Trabajadores de Correos en La Rioja exigen mejoras laborales y se movilizan

La FOECyT se moviliza en todo el país ante un grave conflicto laboral, denunciando condiciones salariales críticas y un cambio sin precedentes en el feriado telepostal. La situación se agrava por la falta de acuerdos y la creciente pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

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La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT) ha declarado un estado de alerta y movilización a nivel nacional debido a un conflicto salarial y laboral con la empresa. La organización denuncia una escalada de medidas intimidatorias tras solicitar la reapertura de paritarias a inicios de semana.

Víctor Aballay, Secretario General del gremio, criticó duramente la decisión de la empresa de trasladar el feriado del Día del Trabajador Telepostal al lunes siguiente a Semana Santa, algo que nunca se había hecho anteriormente. Esta medida ha generado un profundo descontento entre los trabajadores, quienes ven deterioradas sus condiciones laborales.

La principal preocupación del sindicato es la pérdida del poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. Aballay señala que las negociaciones paritarias se encuentran estancadas y que las decisiones se toman unilateralmente, lo que agrava la situación de los empleados. Además, advirtió sobre el posible cierre de la delegación de Desiderio Tello si no se logran avances en las negociaciones.

Etiquetas: argentina foecyt conflicto laboral salario movilización condiciones laborales
TL;DR

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