Lunes, 6 de Abril 2026
Trabajos de bacheo en rutas de La Rioja mejorarán la seguridad vial para Semana Santa
La Rioja

Trabajos de bacheo en rutas de La Rioja mejorarán la seguridad vial para Semana Santa

Vialidad Provincial lleva a cabo un operativo de mantenimiento vial en La Rioja, priorizando rutas provinciales y accesos urbanos ante el aumento de circulación por Semana Santa. Se destacan mejoras en rutas Nº 9, 7 y 25, así como en caminos de Chilecito y Famatina.

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Vialidad Provincial ha llevado a cabo un extenso operativo de mantenimiento y mejora de la red vial en distintas áreas de La Rioja, anticipando un aumento en la circulación vehicular por la Semana Santa. Este esfuerzo incluye rutas provinciales, accesos, caminos rurales y sectores urbanos con equipos específicos y mezcla asfáltica.

Las principales intervenciones se realizaron en las rutas provinciales Nº 9 y 7, en Capital, Castro Barros y Aimogasta, donde se destacaron trabajos de bacheo. También se mejoró la Ruta Provincial Nº 25, abarcando limpieza de cunetas y enripiado en tramos desde Promas hasta El Quemado. En la ex Ruta Nacional Nº 38, se realizaron mejoras integrales de calzada.

En el ámbito urbano, se realizaron arreglos en calles de los barrios Agrupación Gaucha 1, 2 y 3, así como en el acceso a Villa Regina. Además, en los departamentos Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza, San Martín y Ángel Vicente Peñaloza, se ejecutaron trabajos de conservación y bacheo en rutas provinciales clave.

En la región de Chilecito, Famatina y San Blas de los Sauces, se avanzó en el mantenimiento de caminos, incluyendo la RP Nº 16 y accesos a localidades como Antinaco. Asimismo, se realizaron acondicionamientos en la RP Nº 14 y se llevaron a cabo intervenciones más complejas en Los Sauces.

Etiquetas: la rioja vialidad provincial mantenimiento de rutas obras públicas chilecito chamical
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