Martes, 28 de Abril 2026
Transporte escolar asegurado para 600 estudiantes en Castro Barros, destaca el Ministerio de Educación
La Rioja

Transporte escolar asegurado para 600 estudiantes en Castro Barros, destaca el Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación de La Rioja y la Municipalidad de Castro Barros firmaron un convenio para garantizar el transporte escolar en zonas rurales, beneficiando a 600 alumnos. Este acuerdo busca facilitar el acceso a la educación en áreas donde las distancias complican la asistencia regular a clases.

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El Ministerio de Educación de La Rioja y la Municipalidad de Castro Barros han establecido un convenio para garantizar el transporte escolar en áreas rurales. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación en contextos donde las distancias dificultan la asistencia a clases.

El intendente Miguel Ceferino De la Vega destacó que el sistema de transporte escolar ha estado en funcionamiento durante tres años, beneficiando a aproximadamente 600 alumnos de nivel secundario que utilizan el servicio diariamente. Además, subrayó la relevancia de este tipo de políticas para asegurar el derecho a la educación en el interior provincial.

De la Vega mencionó el apoyo del gobernador Ricardo Quintela y del ministro de Educación Ariel Martínez en la implementación de estas acciones. El convenio se alinea con las políticas provinciales que buscan sostener la escolaridad en el interior, asegurando condiciones adecuadas de acceso para los estudiantes que dependen del transporte público.

Al concluir la reunión, el intendente reafirmó su compromiso de colaborar con la Provincia para mantener y mejorar este servicio esencial, garantizando que los jóvenes de las zonas rurales accedan a una educación de calidad sin que las distancias sean un impedimento.

Etiquetas: la rioja castro barros transporte escolar convenio educación políticas públicas
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