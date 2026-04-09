Vecinos de La Rioja celebran el regreso de la Línea 2 de colectivos tras mejoras.

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La reactivación de la Línea 2 del transporte urbano en La Rioja marca un alivio significativo para los usuarios que dependen de este servicio. Tras la finalización de trabajos de reparación en su cabecera, la parada en la calle Leopoldo Marechal, en el barrio Ubaldini, ha sido habilitada nuevamente, según informaron desde Rioja Bus.

Este restablecimiento no solo mejora la conectividad en uno de los sectores más transitados de la ciudad, sino que también asegura una mayor frecuencia en el servicio, esencial para quienes utilizan este medio en su vida diaria. La Línea 2 es fundamental en la red de transporte, conectando áreas clave como centros educativos y de salud.

Desde la empresa de transporte, se destacó que estas mejoras son parte de un esfuerzo por optimizar el sistema de transporte en La Rioja. Se espera que la normalización del servicio incremente la satisfacción de los usuarios, quienes habían expresado preocupaciones por las interrupciones anteriores.

Es crucial que el Gobierno provincial y las empresas de transporte mantengan un diálogo activo con la comunidad para abordar las necesidades de los usuarios y prevenir futuros inconvenientes, mejorando así la calidad de vida de los habitantes.