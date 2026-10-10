Sábado, 10 de Octubre 2026
La Rioja

Vecinos de La Rioja se preparan para la llegada de El Niño con limpieza intensificada

La Municipalidad de La Rioja intensifica labores de limpieza en drenajes ante la llegada de El Niño. Se prevé un impacto menor en comparación con otras regiones del país. Se recomienda a los vecinos prepararse adecuadamente.

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Redacción Equipo Editorial
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La Municipalidad de La Rioja ha intensificado las labores de limpieza y mantenimiento en drenajes y cauces ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño, previsto entre octubre y marzo. Francisco Carrizo, director de Cambio Climático y Medio Ambiente, informó que se están realizando trabajos en ríos y canales para garantizar un drenaje eficiente, aunque se prevé que el impacto en la región sea menor en comparación con otras zonas del país.

El funcionario destacó que, si bien la región experimentará un efecto significativo, este no debe generar temor, ya que el impacto en La Rioja y San Juan será menor. En este contexto, se recomienda a los vecinos tener preparados alimentos no perecederos y un botiquín de primeros auxilios, además de mantener una buena comunicación con referentes barriales y la red de contención municipal.

Asimismo, Carrizo enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana en la gestión de residuos, subrayando que se han erradicado más de 500 microbasurales en la capital. La administración municipal promueve una cultura de responsabilidad y preparación entre los ciudadanos como herramientas fundamentales para enfrentar los efectos del fenómeno climático.

Etiquetas: la rioja cambio climático fenómeno de el niño limpieza de drenajes mantenimiento municipalidad
TL;DR

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