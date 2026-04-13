Vecinos de Tama enfrentan cortes de luz prolongados a partir de hoy

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A las 09.00 horas de este lunes, se interrumpió el suministro eléctrico en Tama, afectando el desarrollo de actividades en la localidad. Esta situación ha causado inconvenientes a los usuarios del interior provincial, generando preocupación entre los vecinos que dependen de la electricidad para su vida diaria.

La empresa distribuidora Edelar ha enviado equipos técnicos a la zona para identificar el origen de la falla y determinar el tiempo estimado de reparación. En su comunicado, Edelar solicitó paciencia a la comunidad mientras se realizan las tareas necesarias para restablecer el servicio.

La falta de electricidad no solo afecta a los hogares, sino también a pequeños comercios y servicios esenciales en Tama. La empresa aseguró que está trabajando para resolver la situación lo más rápido posible y restablecer la normalidad en la localidad. La comunidad permanece a la espera de actualizaciones sobre el avance de las reparaciones y la restitución del suministro eléctrico.