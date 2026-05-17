Lunes, 18 de Mayo 2026
Accidente en Avenida Felipe Varela: un cabo del Ejército impacta contra un poste
Policiales

Accidente en Avenida Felipe Varela: un cabo del Ejército impacta contra un poste

Un siniestro vial en La Rioja involucró a un conductor del Ejército con 1.61 g/l de alcohol en sangre. Autoridades intensifican controles y campañas para mejorar la seguridad vial.

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Un accidente vial se registró este sábado por la mañana en la avenida Felipe Varela, donde una camioneta Volkswagen Saveiro terminó incrustada en la maleza tras derribar un poste de alumbrado público. El conductor, un Cabo Primero del Ejército Argentino de 31 años, presentaba un nivel de alcohol en sangre de 1.61 g/l.

El hombre sufrió heridas leves en los brazos y fue atendido por personal médico. Además, recibió una infracción bajo el Decreto 840, que busca concientizar sobre la conducción responsable y la reducción de siniestros viales en la provincia. Compañeros del Ejército asistieron en el lugar para retirar al conductor, mientras que la camioneta fue llevada al corralón policial.

Este incidente resalta la preocupación por la seguridad vial en la región y la necesidad de un enfoque más estricto en la prevención de accidentes por consumo de alcohol al volante. Las autoridades han intensificado las campañas de sensibilización y los controles de alcoholemia en las principales avenidas y rutas, buscando así reducir la siniestralidad.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial alcoholemia campaña de concientización gobierno provincial
TL;DR

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