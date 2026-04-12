Accidente en Ruta 38 deja dos peatones hospitalizados en la capital riojana

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Un grave accidente se produjo en la Ruta 38, donde dos peatones fueron embestidos, resultando en lesiones significativas para ambos. Fueron atendidos en el lugar por personal de emergencia y luego trasladados de urgencia al hospital local para recibir atención médica adecuada.

Las autoridades informaron que el estado de salud de los heridos es preocupante. La mujer, identificada como Cuéllar, presenta múltiples escoriaciones, traumatismo de cráneo y se encuentra internada en observación por 48 horas. El hombre, también llamado Cuéllar, sufre traumatismo de cráneo, fracturas de omóplatos, escoriaciones y pérdida de conocimiento, estando internado en la unidad de terapia intensiva.

Este trágico evento pone de relieve la necesidad de aumentar las precauciones al transitar por rutas peligrosas. Las autoridades han solicitado a la comunidad mayor conciencia sobre las medidas de seguridad vial, especialmente en áreas con alta circulación peatonal. A medida que avanza la investigación, se espera que se esclarezcan las circunstancias del accidente.